السعودية اليوم / 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأظهر المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

// انتهى //

07:09ت م

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برلين 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.وأظهر المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.// انتهى //07:09ت م0012

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