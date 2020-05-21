السعودية اليوم / البرازيل تسجل نحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا



برازيليا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.

// انتهى //

06:56ت م

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برازيليا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسسجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.// انتهى //06:56ت م0009

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