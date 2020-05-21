السعودية اليوم / تسجيل 4038 إصابة جديدة و35 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي



سانتياغو 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 35 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 544 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 22504 شخصا بعد إحصاء 997 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 41179 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1680) وفالبارايسو (1770) وأنتوفاغاستا (1731) وبيوبيو (1224) وتاراباكا (1139) ونيوبلي (1011) وماغايانيس (977).

// انتهى //

06:11ت م

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سانتياغو 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 53 ألفا و617 بعد تسجيل 4038 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 35 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 544 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 22504 شخصا بعد إحصاء 997 حالة تعاف جديدة.وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 41179 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1680) وفالبارايسو (1770) وأنتوفاغاستا (1731) وبيوبيو (1224) وتاراباكا (1139) ونيوبلي (1011) وماغايانيس (977).// انتهى //06:11ت م0002

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