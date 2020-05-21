بناء تقدم صرف مساعدات مايو

قررت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية تقديم صرف المساعدات لمستفيديها البالغ عددهم 2535 مستفيدا ومستفيدة عن شهر مايو الجاري، ليكون الصرف بتاريخ 19 مايو بدلا من يوم 27 مايو، نظرا لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع إضافة مبلغ 200 ريال كسوة العيد لكل مستفيد بمبلغ إجمالي 507000 ريال، ويبلغ إجمالي الكفالة الشهرية 1112450 ريالا. وأوضح عضو مجلس الشورى المدير العام للجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن تقديم الصرف لهذا الشهر يأتي في إطار حرص الجمعية واهتمامها بمستفيديها ومراعاة مصالحهم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين أكثر من مليون وخمسمئة ألف ريال. يذكر أن الجمعية قدمت مساعداتها لمستفيديها من الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها في شهر رمضان المبارك بلغت 2 مليون و124 ألف ريال، وزعت على عدة خدمات منها مبالغ الكفالة 983950 ريالا، ومبلغ 779400 ريال للسلة الرمضانية عبر تطبيق نعناع الإلكتروني لحماية الأسر من الذهاب للأسواق، وكذلك ذبيحة رمضان للأسر بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت 310500 بإجمالي 230 ذبيحة استفادت منها 460 أسرة، كما تضمنت مساعدات «السلة الوقائية» مبلغ 216000 ريال بواقع 300 ريال لكل أسرة.



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