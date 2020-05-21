بناء تقدم صرف مساعدات مايو

يذكر أن الجمعية قدمت مساعداتها لمستفيديها من الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها في شهر رمضان المبارك بلغت 2 مليون و124 ألف ريال، وزعت على عدة خدمات منها مبالغ الكفالة 983950 ريالا، ومبلغ 779400 ريال للسلة الرمضانية عبر تطبيق نعناع الإلكتروني لحماية الأسر من الذهاب للأسواق، وكذلك ذبيحة رمضان للأسر بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت 310500 بإجمالي 230 ذبيحة استفادت منها 460 أسرة، كما تضمنت مساعدات «السلة الوقائية» مبلغ 216000 ريال بواقع 300 ريال لكل أسرة.
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