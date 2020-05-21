أعمدة إنارة لجوف بني هاجر

ركّبت بلدية جوف بني هاجر 794 عمود إنارة جديدا في الطرق الرئيسية، ومداخل الهجر وعدد من الأحياء السكنية. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد اليامي، أنه تم تركيب 168 عمود إنارة بطريق الملك عبدالعزيز، و626 عمود إنارة في الهجر والمراكز التابعة لها، منها 233 عمود إنارة تجميليا، كما تم تركيب عدد 4 محولات في الهجر والمراكز التابعه لنطاق بلدية جوف بني هاجر. وبيّن اليامي أن البلدية قامت -مؤخرا- بتشغيل عدد 522 عمود إنارة، والعمل جار حاليا على تشغيل 272 عمود إنارة خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في أعمال الصيانة الدوريه بشكل مستمر لتحسين المشهد الحضري، موكدا أن البلدية تواصل أعمالها بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع، لتلبية احتياج سكان الأحياء وتقديم أعلى المعايير في منظومة الخدمات والمرافق العامة.



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