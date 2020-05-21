19 إصابة ترفع الاحترازات الوقائية بشرورة

عقد أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اجتماعا لمراجعة الإجراءات الوقائية بمحافظة شرورة، بمشاركة قادة ومديري الجهات الأمنية والمدنية المعنية. وجرى في الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير بزيادة الإجراءات التي بدورها تعزز الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من بينها إضافة نقاط للفحص البصري، لتشمل هذه الإجراءات مداخل ومخارج المحافظة، ومنفذ الوديعة، حيث تسببت مرأة كبيرة في السن بإصابة 11 شخصا من أحفادهما وجيرانها بسبب مخالطتهم لها، وتم فحص عدد من المنازل المجاورة لهم بنفس الحي. كما أصيب 8 سائقين شاحنات قادمة من اليمن جنسيات أتراك وسورية ويمنية. ونفذ مستشفى شرورة العام مبادرة «تبرع بالدم وأنت في بيتك» بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتمكن الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات، ولدورها المهم في تأمين مخزون وحدات الدم. وتهدف الحملة الصحية الميدانية للحد من انتشار العدوى، وتوعية المجتمع بالخطوات الاحترازية والوقائية.



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