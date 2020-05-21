19 إصابة ترفع الاحترازات الوقائية بشرورة

كما أصيب 8 سائقين شاحنات قادمة من اليمن جنسيات أتراك وسورية ويمنية.
ونفذ مستشفى شرورة العام مبادرة «تبرع بالدم وأنت في بيتك» بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتمكن الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات، ولدورها المهم في تأمين مخزون وحدات الدم. وتهدف الحملة الصحية الميدانية للحد من انتشار العدوى، وتوعية المجتمع بالخطوات الاحترازية والوقائية.
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