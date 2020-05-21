محافظ ومشايخ وعمد وأعيان محافظة أبوعريش: نمو وتقدم وازدهار في ذكرى بيعة ولي العهد

عضد وسند

مرّت ثلاثة أعوام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد، عضداً وسنداً لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ شهدت المملكة منذ توليه المهام والمسؤوليات الجسام تحولات كبيرة وإنجازات عظيمة، بداية من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتسارع خطوات التنمية، مروراً بالحزم الاقتصادية التي شهدها القطاع الخاص والدعم السخي للمواطنين والمواطنات، واهتمامه ببناء اقتصاد متين في تنويع مصادر الدخل غير النفطي وتوليد فرص العمل، ولا تنتهي تلك الإنجازات بما شهدته المملكة من بناء تحالفات واتفاقيات مشتركة مع كبرى دول العالم. إن باكورة التغييرات والتحولات التي قادها ولي العهد، تدل على سيرة ومسيرة كبيرة لسموه في العمل السياسي والعسكري، بالإضافة إلى العمل الاقتصادي والتنموي الذي تجلى في رؤية المملكة 2030، والتي تحضر البلاد لمرحلة ما بعد النفط. ونسأل الله -عز وجل- أن يحفظ قيادة هذه البلاد، لما فيه الخير والنماء والأمن والاستقرار.

شيخ الحي الشرقي في أبوعريش

الشيخ أحمد محمد مخرش

سجل مشرف

إن ذكرى بيعة ولي العهد الثالثة مناسبة تحمل في ثناياها سجلا مشرفا من الإنجازات، وأهدافا تنموية طموحة ترتكز على رؤية مستقبلية تستهدف منجزات استثنائية غير مسبوقة في تاريخ دوت الخليج، كانت محل فخر واعتزاز ليس من أبناء دوت الخليج فحسب، بل بتقدير وإشادة على مستوى العالم.

إن تنوع الإنجازات المحققة والتي نسترجعها في هذه الذكرى، يعكس ما يحمله ولي العهد الأمين من بعد نظر وإيمان وثقة في قدرات أبناء دوت الخليج في تحقيق مكانة أفضل تستحقها المملكة دوليا، مع ما تتمتع به من قدرات تمكنها من منافسة اقتصادات العالم المتقدم.

شيخ الحكامية في أبوعريش

الشيخ يحيى أيوب حكمي

الرجل المناسب

المشاعر الصادقة التي تتجلى في الذكرى العزيزة لبيعة ولي العهد الأمين، والتي تنبع من يقين وإيمان بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، تنهمر معبرة وواضحة، لا سيما ونحن نرى هذه الإنجازات الكبيرة في شتى المجالات، وذلك العقل النير الذي سيقود المملكة إلى مصاف الدول العالمية، ويمضي بهذه الدولة القوية الفتية القادرة على الإبداع وصناعة المستقبل بأيادي أبنائها إلى الازدهار، نائيا بها عن التشدد والتطرف والغلو والإرهاب، ليكون إسلامها وسطيا معتدلا قائما على تشجيع العلم وأهله، والأخذ بكل سبب من أسباب التطور فيما لا يخالف هذه الشريعة الغراء، وذلك عنوان التطور ودليل التقدم والنماء.

وأسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ورغد العيش، إنه سميع مجيب.

عمدة أبوعريش الحي الشمالي

العمدة محمد حسن حكمي

إنجازات قياسية

رخاء ورفاهية

كاريزما سعودية

بمناسبة ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد نجدد البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على السمع والطاعة، وفقهما الله وسدد خطاهما.

إن ولي العهد ومع ما حققه من إنجازات في وقت قياسي خلال ثلاثة أعوام بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أظهر للعالم حجم الطموح السعودي وكفاءته في تنويع مسارات إنجازاته، من خلال مبادرات استثنائية وأنظمة ريادية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط جنبا إلى جنب مع دعم الجيل الشاب ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مع السعي الدؤوب للوصول إلى وطن أكثر حداثة ورفعة، وأسأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يجعلهما ذخرا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل تمسكنا بالإسلام الوسطي المعتدل.

عمدة أبوعريش الحي الجنوبي

العمدة محمد عمر الأقصم

إن ذكرى بيعة ولي العهد تذكرنا بالإنجازات التي حققها على المستويين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة نرفع آيات التهاني والمباركة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى بيعته لولاية العهد، ونجدد العهد والبيعة على السمع والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

إن الإنجازات العظيمة التي حققها ولي العهد منذ توليه مناصب مسؤولة في البلاد إلى بلوغه ولاية العهد، تؤكد قدرته على قيادة هذه البلاد إلى مستوى الطموحات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وهو ما يتجلى بسن الرؤى والأنظمة والقوانين التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية لأبناء هذا دوت الخليج.

محمود علي الأقصم

يمثل ولي العهد نبراسا للشباب ليس على المستوى السعودي أو الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، وهو ما أهّله ليكون من بين أكثر الشخصيات تأثيرا على مستوى العالم، لما يمتاز به من كاريزما سعودية طموحة تخطو بثقة نحو مستقبل مزدهر، وقد وضع بصمات تعيد الأمجاد للأمة وفق رؤى طموحة.

لقد قدم ولي العهد عهدا بالسير بخطى واثقة نحو التنمية، ورفع شعار الشفافية المطلقة، وحارب الفساد والتطرف، كما عمل على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق التعاون مع العالم، ومنح شباب المملكة كثيرا من الثقة للمشاركة في التنمية الاقتصادية الواعدة.

وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والمباركة لمقامه الكريم بهذه الذكرى الغالية، ولكافة الشعب السعودي النبيل.

علي يحيى قاسم

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مملكة واعدة

مستقبل مشرق

مجد جديد

أثبت ولي عهدنا المبارك وأميرنا الشهم قدرات استثنائية برزت من خلال مواقف كثيرة وكبيرة، فقد استشرف الأبعاد الإستراتيجية لهذه البلاد الغالية، ولا أدل على ذلك من تلكم الرؤية الفذة «رؤية 2030»، التي تُعَد بداية البناء، وعنوان الرقي والتطور، تَشَكّلت معالمها وأسسها ببرنامج التحول الوطني 2020، والذي أوصلنا إلى مملكة واعدة في مصافّ كبريات الدول العالمية، وما قام به الأمير الفذ واعتمده من أسس منهجية ترتكز على تلبية المطالب، وتحقيق الاحتياجات، برغم كل الظروف والتحولات، وتلك المشاريع الكبرى العملاقة في بلادنا، والتي تعد ضرباً من ضروب الإعجاز في التطور والنماء إلا دلالة على قيادته الواثقة ورؤيته الثاقبة.

أسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز.

علي إبراهيم سوادي

إن ذكرى بيعة ولي العهد ذكرى ملهمة ترتسم فيها طموحات المستقبل المشرق بالآمال والتطلعات الكبيرة، وقد جاوز ولي العهد الأمين بتوفيق الله تطلعات المواطنين وأحلامهم إلى تطلعات أكثر بعدا وأقوى أثرا في مستقبل هذا دوت الخليج ومستقبل أجياله.

من واجبنا الوطني، ومسؤوليتنا المجتمعية أن نقف صفاً واحداً، وخطاً داعماً لمشاريع وطننا التنموية الطموحة، ووقفاته الباسلة المجيدة، ونحمد الله -سبحانه وتعالى- الذي وفق ولي العهد الأمين وأمده بالتوفيق.

ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا وباني نهضتنا وحامل لواء وحدتنا، خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه وولي عهده الأمين، ويجعلهما ذخراً وفخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.

غازي أحمد رفاعي

إن المشروعات التي جاءت على هدى رؤية المملكة 2030 غيرت كثيرا من الأفكار نحو مجد جديد لهذه البلاد المباركة بقيادتها الواعية، وبخطوات غير مسبوقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وإني أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأرفع أسمى آيات التهاني لصاحب المبادرات الخلاقة بذكرى توليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب وولاؤه لقيادته الرشيدة، والاعتزاز بالوطن الغالي، الذي يفخر أبناؤه بما تحقق من إنجازات تاريخية وركائز لاقتصاد قوي ووطن رسم له رقما وسط المنظومة العالمية، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا المعطاء، وأن يديم علينا نعمه إنه سميع مجيب.

محمد حسين شرواني

خطى واثقة

إنجازات مؤثرة

دعم التنمية

إن ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأتي والمملكة تسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة ترسم الملامح المستقبلية المشرقة، التي ستتحقق -بإذن الله- وفق إستراتيجيات متوازنة رسمت خطوطها رؤية 2030 الخلاقة لمستقبل مشرق.

إن فرحة الشعب السعودي بذكرى بيعة ولي العهد تؤكد التلاحم بين القيادة والشعب، سائلا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لما فيه الخير وصلاح الأمة، ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.

قائد ثانوية زبارة رشيد

الدكتور خالد أبوالقاسم شرواني

ذكرى بيعة ولي العهد ذكرى عزيزة ومناسبة فريدة، حيث يكمل سموه الكريم في هذه الأيام المباركة عامه الثالث منذ توليه ولاية العهد.

هذه الفترة وإن قصرت في وقتها إلا أنها عظمت في إنجازاتها، وثقلت في ميزان التطور والتقدم حتى غدت منجزاته إنجازات عالمية، ومبادرات نوعية، وإسهامات يذكرها القاصي والداني، وجاءت الإشادات مبنية على الانبهار بما سطره من إنجازات مؤثرة في تاريخ المملكة الممتد، بإذن الله، وما حققه من نجاحات، وتبنيه مفاهيم الإصلاح والتغيير، وقيادة هذه البلاد إلى آفاق التطور والنماء، والمثالية المنشودة، حيث برز ذلك في كل ما أعان به ولي أمرنا، واتخذته دولتنا من قرارات، وما صدر من مراسيم ملكية، وأوامر سامية، اعتمدت الماضي كأساس للتطوير والمعالجة، واستشرفت المستقبل الواعد بثقة وتفاؤل، بما يحقق التطور والتقدم، ويحمي دوت الخليج. وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والمباركة لولي العهد بهذه المناسبة العزيزة.

عبده محمد أبوشرحة

نرفع أسمى آيات التهاني والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة.

ونجدد العهد والبيعة والولاء لولي العهد في المكره والمنشط، وقد انطلق سموه الكريم منذ توليه منصب ولاية العهد في عمل دؤوب من أجل تحقيق رؤيته ورفع مكانة وطنه.

من واجبنا الوطني، ومسؤوليتنا المجتمعية أن نقف صفاً واحداً، وخطاً داعماً لمشاريع وطننا التنموية الطموحة، ووقفاته الباسلة المجيدة، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ورغد العيش، إنه سميع مجيب.

وكيل ثانوية زبارة رشيد

غازي قاسم إدريس