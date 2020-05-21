500 تقني من نشامى عسير يصينون المنازل

جودة عالية
أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي في تصريح لـ«دوت الخليج» أن المبادرة تعتبر باكورة مبادرات نشامى عسير، حيث تستهدف تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة عبر فرق تطوعية متخصصة تضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل، في سعي حثيث لتعزيز مساهمتها في الأعمال المهنية بجودة عالية، مع التزام كامل بتطبيق الإجراءات.
تجهيزات
شدد الحفظي على اهتمام الجميع بالتدريب التقني في هذه المبادرة والعمل على نجاحها، حيث بدأ العمل في وضع ترتيبات الزيارات الميدانية بشكل مباشر في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير، حيث استعدت جميع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير لتجهيز الكادر البشري المدرب والمستلزمات المطلوبة لإكمال عملية الصيانة في مختلف التخصصات المتاحة بتميز وجودة عالية.
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