معالجة التشوه البصري بتنومة

صرح رئيس بلدية تنومة عبدالله مفرح الشهري، بأن البلدية تعمل على عدة محاور لمعالجة التشوه البصري في المحافظة. وأكد الشهري استمرارية الجهود لمعالجة التشوهات، حيث تعمل البلدية في الوقت الراهن على رفع مخلفات البناء، وأزالت أكثر من 40 طنا من المخلفات، وتعمل على رفع السيارات التالفة والمتهالكة داخل الأحياء والقرى والطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وجرى رفع عشرات السيارات التالفة ووضعها في حجز البلدية، كذلك تقوم البلدية بإزالة النباتات الضارة من الأرصفة وجوانب الطرق وإعادة الدهان والصيانة للكبائن الكهربائية فنفذت البلدية صيانة ودهان ما يزيد على 20 كبينة كهربائية في عدة مواقع بالمحافظة.



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