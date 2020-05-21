شملت المساعدة النزلاء والنزيلات الذين أُفرج عنهم من سجون منطقة عسير، بينما ثمن مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن سعيد آل مريط هذه اللفتة الكريمة من أمير منطقة عسير وشكره على اهتمامه بالنزلاء والنزيلات بسجون المنطقة ودعمهم وأسرهم والمفرج عنهم. وأعرب السجناء والمفرج عنهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه المبادرة الكريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات للنزلاء من تراحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.