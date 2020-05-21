مساعدات للنزلاء من تراحم

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير «تراحم» بتقديم مساعدة مالية للمفرج عنهم بالعفو الملكي وعددهم 62 نزيلاً وهم من الحالات التي هي في أمس الحاجة للدعم والمساعدة بناء على البحوث الاجتماعية التي قدمت للجنة من السجون بمنطقة عسير.

شملت المساعدة النزلاء والنزيلات الذين أُفرج عنهم من سجون منطقة عسير، بينما ثمن مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن سعيد آل مريط هذه اللفتة الكريمة من أمير منطقة عسير وشكره على اهتمامه بالنزلاء والنزيلات بسجون المنطقة ودعمهم وأسرهم والمفرج عنهم. وأعرب السجناء والمفرج عنهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه المبادرة الكريمة.