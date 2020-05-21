أولياء الأمور غائبون عن بوابة التعليم الموحدة

زوار المنظومة
بحسب تقرير إحصائي وصل عدد زوار المنظومة منذ إطلاقها بتاريخ 15/03/ 2020 إلى أكثر من 17 مليون زائر، وبلغ عدد المشاهدات على قناة عين منذ تعليق الدراسة على (يوتيوب) 60 مليون مشاهدة، في حين بلغ عدد الفيديوهات على قناة عين 629 فيديو، أما المشاركون على القناة فقد بلغ عددهم 568 ألف مشارك ومشاركة.
دخول الطلاب
وفقا لذات التقرير في تفصيله بلغت النسبة الإجمالية لدخول المستفيدين من طلاب المرحلة الابتدائية 19,77 %، أما دخول طلاب المرحلة المتوسطة فقد بلغت نسبتهم 49,12 %، أما نسبة دخول طلاب المرحلة الثانوية بلغت 55,34 %.
6 منصات
أكدت وزارة التعليم أن بدائلها الإلكترونية التي أنهتها من خلالها ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني شملت 6 منصات تعليمية: أولها «بوابة المستقبل» التي حققت 20 مليون زيارة وتفاعل الطلاب فيها بأكثر من مليون واجب و430 ألف اختبار، واستفاد من خدماتها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، و64 ألف معلم ومعلمة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
4 آلاف بث مباشر
في المنصة الثانية «القنوات الفضائية» البالغ عددها 21 قناة لكافة المراحل الدراسية على مدار الساعة، فقد قدمت أكثر من 4 آلاف بث مباشر، وبلغ عدد مشاهداتها 61 مليون مشاهدة، والمنصة الثالثة قناة «عين» في يوتيوب التي بلغ عدد مشتركيها 730 ألف مشترك وقدمت أكثر من 5400 درس مسجل وأكثر من 4 آلاف ساعة بث مباشر وعدد مشاهداتها 61 مليون مشاهدة، والمنصة الرابعة بوابة «عين» الإثرائية التي تضمنت أكثر من 45 ألف مادة تعليمية إثرائية وأكثر من 2000 كتاب مدرسي رقمي، والمنصة الخامسة «منظومة التعليم الموحد» التي شهدت أكثر من 52 مليون زيارة وتفاعل الطلاب فيها بأكثر من 970 ألف واجب وأكثر من 330 ألف اختبار، واستفاد من خدماتها أكثر من مليون طالب وطالبة و200 ألف معلم ومعلمة، في حين كانت المنصة السادسة هي الروضة الافتراضية.
الظروف الاستثنائية
تعاملت الوزارة مع الظروف الاستثنائية بإجراءات تتناسب مع الأزمة، حيث أصدر وزير التعليم قرارا بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، مراعيا جوانب عدة، أبرزها أن الطالب سينال أفضل نتيجة وتقييم تحصّل عليه في هذا العام، مع التأكيد على أن عملية التعليم عن بُعد استمرت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، ووفق التقويم الدراسي المعتمد، وأصبحت نتائج الطلاب والطالبات حالياً متاحة عبر حساباتهم في نظام «نور».
منظومة التعليم الموحدة
دخول المعلمين: 194,323
إجمالي عدد المعلمين 234,273
أولياء الأمور الإجمالي: 1
القادة: 16,375
إجمالي القادة 18,544
دخول الطلاب: 1,113,401
إجمالي الطلاب 3,136,245
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