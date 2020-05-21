بلدي أبها: مواطن أغلق التصريف وأغرق السامر

وأضاف آل بريق، أن غالب أحياء منطقة عسير تم الانتهاء من مشروعاتها لتصريف الأمطار، خاصة في أحياء المنسك والأربعين ووادي أبها والموظفين والدائري الشرقي، وغيرها من المواقع، مشيرا إلى أن حي المروج امتداد لحي المنسك شرقا، والذي كانت زيارات المجلس البلدي متواصلة له منذ أكثر من سنتين، لمتابعة المشروع بالتنسيق مع الجهة المختصة في الأمانة، حتى أصبح المكان مزارا لسكان أبها وزوارها بممشاه وحدائقه.
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