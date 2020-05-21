إحباط مخطط حوثي لتهريب المخدرات إلى المملكة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة في المديرية، وفي إطار متابعتها المستمرة شبكات الجريمة المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات وتستهدف بها المملكة، تمكّنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالميليشيات الحوثية، لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن، إذ تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود.

وبتوفيق من الله، تم إحباط هذا المخطط الإجرامي، وضبط المواد المخدرة التي بلغت 1652 كجم من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها ومستقبليها، وعددهم 5 متهمين في مناطق «نجران، جازان، مكة المكرمة، القصيم»، وهم 3 مواطنين، ويمنيان.