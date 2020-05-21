السعودية | حارس أمن يخطف جائزة مسابقة لحفظ القرآن.. وهذه قصته

قرر شاب سعودي يعمل حارس أمن في إحدى الشركات بمحافظة جدة استغلال وقته في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. فشارك في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، وفاز بالمركز الأول بعد تفوقه على معلمين وطلاب.

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وظهر رشاد الجيزاني في مقطع فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعي أثناء تلاوته للقرآن، ونال إعجاب الكثيرين بتجويده وترتيله للقرآن بصوت مميز وجهوري.

كما قال الجيزاني في حديث لـ"العربية.نت": "أحفظ من القرآن الكريم 7 أجزاء، وعلمت بالمسابقة وأنا في مقر عملي، فقررت الانضمام والمشاركة، وبعد مراحل المنافسة حصلت على المركز الأول ومبلغ مالي".

إلى ذلك أضاف أن "حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى القراءة المستمرة والمراجعة اليومية، فأنا بدأت في حفظ القرآن وتعلمه منذ أن كان عمري 12 عاماً في جامع نور الإيمان، في حين أن حراس الأمن بإمكانهم استغلال وقت الحراسة في حفظ وتدبر القرآن الكريم".