كتلة خرسانية لعبت دورًا بارزًا في الواقعة
ألقت شرطة منطقة جازان، ممثلة بفرق البحث والتحري في شرطة محافظة أبوعريش، مساء أمس الأربعاء، القبض على شابين حاولا سرقة أنابيب غاز من أحد محلات توزيع وبيع الغاز بالمحافظة.
جاء ذلك بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء عملية السرقة التي قام بها الشابان ومحاولتهما الفرار بسيارة كانا يستقلانها، لكنهما اصطدما بكتلة خرسانية، مما كشف أمر سرقتهما.
وقالت مصادر لـ«عاجل»: إنَّ فرقًا أمنية من البحث والتحريات توصلت للجانيين في زمن قياسي وتحديد هويتهما ومعرفة بياناتهما ومعلومات إضافية عن السيارة المستخدمة في محاولة السرقة وتمَّ القبض عليهما وإيداعهما التوقيف بمركز الشرطة؛ تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معهما واتخاذ اللازم بحقهما فيما تم التحفظ على السيارة التي استخدماها في محاولة السرقة.
وأكّدت المصادر إلى أنّ محاولة السرقة أبطلها حادث اصطدام الأمر الذي سهل لعامل بمحل الغاز تصوير الواقعة ولوحة السيارة؛ مما ساعد رجال الأمن في الوصول للشابين بسرعة والقبض عليهما .
وستتابع «عاجل» مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الواقعة ذات علاقة بأحداث السرقة في لنشرها وقت لاحق .
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن قياسي.. «شرطة جازان» تُطيح بشابين تورطا في محاولة سرقة أنابيب الغاز بأبوعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.