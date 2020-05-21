في زمن قياسي.. «شرطة جازان» تُطيح بشابين تورطا في محاولة سرقة أنابيب الغاز بأبوعريش

ألقت شرطة منطقة جازان، ممثلة بفرق البحث والتحري في شرطة محافظة أبوعريش، مساء أمس الأربعاء، القبض على شابين حاولا سرقة أنابيب غاز من أحد محلات توزيع وبيع الغاز بالمحافظة.

جاء ذلك بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء عملية السرقة التي قام بها الشابان ومحاولتهما الفرار بسيارة كانا يستقلانها، لكنهما اصطدما بكتلة خرسانية، مما كشف أمر سرقتهما.

Advertisements

وقالت مصادر لـ«عاجل»: إنَّ فرقًا أمنية من البحث والتحريات توصلت للجانيين في زمن قياسي وتحديد هويتهما ومعرفة بياناتهما ومعلومات إضافية عن السيارة المستخدمة في محاولة السرقة وتمَّ القبض عليهما وإيداعهما التوقيف بمركز الشرطة؛ تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معهما واتخاذ اللازم بحقهما فيما تم التحفظ على السيارة التي استخدماها في محاولة السرقة.

وأكّدت المصادر إلى أنّ محاولة السرقة أبطلها حادث اصطدام الأمر الذي سهل لعامل بمحل الغاز تصوير الواقعة ولوحة السيارة؛ مما ساعد رجال الأمن في الوصول للشابين بسرعة والقبض عليهما .

وستتابع «عاجل» مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الواقعة ذات علاقة بأحداث السرقة في لنشرها وقت لاحق .