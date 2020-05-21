بأكثر من 300 مليون ريال.. 13,831مستفيد من منصة جود الإسكان

ساهمت منصة «جود الإسكان»، عبر مبادراتها، من تعزيز ثقافة التكاتف المجتمعي لمساعدة الأسر الأشد حاجة للسكن، أو دفع إيجار المسكن، والتي تهدف لاستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة.

ومنصة «جود الإسكان» هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد / منظمات) لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

المستفيدون من مبادرات جود الإسكان

تقوم منصة «جود الإسكان»، بالعمل على توفير الاحتياجات كافة مساعدة المواطنين السعوديين الذين ليس باستطاعتهم الحصول على سكن أو دفع الإيجار، كما تقوم بنشر الحالات التي تحتاج إلى دعم على الموقع الإلكتروني ومنصة تويتر بشكل مستمر.

وبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من خدمات منصة «جود الإسكان»، نحو 13,831 آلف مواطن بمساعدات مادية بلغت قيمتها الإجمالية 300,470,754مليون ريال سعودي.

وأظهرت مبادرات منصة «جود الإسكان»، تنافسًا ملحوظًا بين المواطنين للمساهمة في مساعدة المستحقين والمحتاجين من خلال توفير منازل للأسر أو تخفيف العبء عليها في دفع قيمة الإيجار.

يذكر أن منصة «جود الإسكان»، التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية انطلقت منتصف شهر رمضان الماضي وحظيت بمساهمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بلغت 100مليون ريال، كما ساهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة.

أهداف منصة منصة «جود الإسكان»

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وأوضحت منصة «جود الإسكان»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الدولة تسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك من خلال منصة إلكترونية موجهة للمساهمين في أعمال الخير وتمكنهم من وصول مساهمتهم لمستحقيها بكل يسر وسهولة.

وكشفت منصة «جود الإسكان»، عن مساهتمها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، كما تساعد على رفع مستوى الموثوقية لطلب المساعدات في مجال الإسكان.

وتساهم منصة «جود الإسكان»، أيضًا في تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية.

ويساهم الدعم الذي تقدمه منصة «جود الإسكان»، في سداد الإيجار الأسر غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة أو المرض، وإذا كان مقعدًا عن العمل، وكذلك بسبب السجن، أو ضعف القدرة المادية، أما دعم توفير المسكن فيشمل الأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد التحقق من مدى احتياجهم ميدانيًّا.

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