«افحص وأنت في سيارتك».. دور وطني جديد لـ«أنساب» في مواجهة «كوفيد- 19»

استمرارًا لدورها الفعال والداعم للأعمال الوطنية كافة التي تُساهم في حماية المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، دعمت شركة أنساب للمقاولات العامة مشروعًا هدفه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفحص الأفراد للتأكّد من سلامتهم، الذي تعتزم وزارة الصحة إطلاقه.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت «صحة الشرقية» :قريبًا (افحص وأنت في سيارتك).. جارٍ الاستعداد على قدم وساق للبدء في مشروع تعتزم وزارة الصحة إطلاقه بمشيئة الله، هدفه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفحص الأفراد للتاكد من سلامتهم.

وقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الشكر لشركة أنساب للمقاولات العامة دعمها السخي الذي كان له الأثر الكبير في إطلاق هذا المشروع.

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وشهد حساب «صحة الشرقية» بـ«تويتر» تفاعلًا من المغردين مُغلَّفًا بالتقدير والامتنان لدور الشركة الوطني؛ حيث كتب المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي: بمثل هذه المبادرات الرائعة شركة أنساب للمقاولات.. تلعب دورًا كبيرًا وهائلًا في المسؤولية الاجتماعية.. هذا العمل الجبار يعكس وعي واهتمام الشركة بالمجتمع وتلبية احتياجاته وما يجب عليها القيام به تجاه هذا الوطن.. ألف شكر للقائمين عليها وبالتوفيق لهم.

وتبعه المزيد من الإشادات والثناء على دور شركة أنساب الريادي في الخدمة المجتمعية، مُشيدين بالدور الكبير للشركة بقيادة رئيس مجلس إدارتها سعد صليب العتيبي.

وتعمل شركة أنساب في مجال خدمات البنية التحتية، وفقًا لأعلى المواصفات ذات الجودة العالمية، ومقرها الخبر، وتمتلك سجلًا حافلًا في تطوير البنى في مشاريع مماثلة، إضافة إلى معايير الالتزام التي تتميز بها الشركة فيما يتعلق بالتنفيذ والجودة والتسليم ضمن الإطار الزمني المحدد.

وعملت الشركة على تطوير المرحلة الثانية من البنية التحتية في مشروع «مرسية» شمال مدينة الرياض (أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين)، وتطوير مخطط «العالي 2» الواقع في مدينة الدمام والمملوك للمجموعة بالشراكة مع مجموعة بن حافظ العقارية، وغيرها من الأعمال العقارية الوطنية.