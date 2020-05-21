بإمكانيات متطورة.. المملكة تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقياس

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أمس الأربعاء، العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للقياس الذي يتم الاحتفال به يوم العشرين من شهر مايو كل عام، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «القياس من أجل عولمة التجارة» عرفانًا عالميًا بأهمية القياس وإبرازًا لدوره الحيوي والمؤثر في حياة البشر اليومية.

وبهذه المناسبة، أوضح محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع للهيئة يمتلك العديد من الإمكانيات والتقنيات المتطورة التي تدار بسواعد وطنية واعدة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات بفضل الله خلال الفترة الماضية.

وتعود ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للقياس، لقيام نحو 17 دولة في 20 مايو 1875 بالتوقيع على اتفاقية دولية تلتزم فيها باستخدام النظام المتري الذي بات يعرف بالنظام العالمي للوحدات، ووضعت الاتفاقية الإطار العام للتعاون الدولي في علم القياس وتطبيقاته في المجال الصناعي والتجاري والمجتمعي.

إمكانات وطنية متطورة

وأعرب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقياس، عن اعتزازه بما يمتلكه الوطن من إمكانات وطنية متطورة، وكوادر شابة مؤهلة، تعمل في (30) مختبرًا تخصصيًا بالمركز استطاعوا تقديم (1.822) معايرة فنية متخصصة في العام 2019م.

وأشار محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، إلى أنَّ المركز الوطني للقياس والمعايرة نجح باجتياز (١١) مختبرًا من مختبرات المركز لتقييم الأقران الذي أجراه فريق من (9) خبراء دوليين من كوريا الجنوبية، وتايلاند، وأوكرانيا، وتركيا، وهم مُعينون من قِبل المنظمة الإقليمية للمترولوجيا ((APMP بتكليف من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM).

وتساهم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، في توفير البنية التحتية المناسبة بمجال المقاييس لإزالة العوائق الفنية أمام التجارة الدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، كما تساهم ضمان دقة وصحة القياسات التي تجرى على مستوى كل الدول لتوفير الثقة في نتائج الفحص والاختبار.

خدمات هيئة المواصفات والجودة

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وتقدم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عددًا متنوعًا ومختلفًا من الخدمات في المواصفات، والقياس والمعايرة، والجودة، ومنح الشهادات، ومن أبر خدمات المواصفات:

إصدار واعتماد المواصفات القياسية السعودية، وتقديم اقتراح مشروع مواصفة قياسية لمنتج أو خدمة من قبل (الشركاء/العموم( والفرق الفنية والتصنيف الدولي للمواصفات والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة حديثًا وبرنامج المهني السعودي.

وفيما يتعلق بالقياس والمعايرة، تتمثل أهم الخدمات التي تقدمها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، في قياسات (الكتلة، والضوء، والوقت والتردد) والقياسات الكهربائية والقياسات الحرارية وقياسات الأطوال والقياسات الكيميائية والمساندة وجودة المعايرة.

ويناط بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، منح شهادات بطاقات الكفاءة وشهادات IEC الإدارة العامة لمنح الشهادات وشهادات علامة الجودة (مميزات علامة الجودة( وشهادات المطابقة (إدارة شهادات المطابقة(.

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