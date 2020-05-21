السعودية اليوم / تسجيل 110 حالات وفاة جديدة و4537 إصابة إضافية بفيروس كورونا في البيرو



ليما 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأربعاء، بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 104020 شخصا، وذلك بعد رصد 4537 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 41968 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 67060 حالة تليها على الخصوص كاياو (7381) ولامباييكي (5409) وبيورا (3335) ولوريتو (3085) ولاليبرتاد (2447) وأوكايالي (2371) وأنكاش (2354) وأريكيبا (2972) وإيكا (1769) وخونين (1223).

// انتهى //

05:03ت م

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ليما 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأربعاء، بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3024 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 104020 شخصا، وذلك بعد رصد 4537 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 41968 شخصا.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 67060 حالة تليها على الخصوص كاياو (7381) ولامباييكي (5409) وبيورا (3335) ولوريتو (3085) ولاليبرتاد (2447) وأوكايالي (2371) وأنكاش (2354) وأريكيبا (2972) وإيكا (1769) وخونين (1223).// انتهى //05:03ت م0245

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