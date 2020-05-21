السعودية اليوم / حالتا إصابة إضافيتان بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات



بكين 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية ، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي وأخرى وافدة في جوانجدونج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

// انتهى //

04:57ت م

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بكين 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، إحداهما وافدة ، دون تسجيل أي حالة وفاة.وذكرت السلطات الصحية الصينية ، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي وأخرى وافدة في جوانجدونج.وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.// انتهى //04:57ت م0244

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