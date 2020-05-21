السعودية اليوم / شرطة جازان : القبض على شخصين قاما بسرقة اسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها ومحاولتهما الفرار



جيزان 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي ، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة اسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها ومحاولتهما الفرار ،فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهما وهما مواطنان (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، و إحالتهما للنيابة العامة .

// انتهى //

04:38ت م

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