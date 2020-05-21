سياسي / الرئيس الموريتاني يبحث تطورات فيروس كورونا مع نظيره التشادي



نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره التشادي إدريس ديبي ايتنو، الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة لفيروس

وتناول الرئيسان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها بوجه خاص والإشكاليات المرتبطة بالأمن والتنمية بمنطقة الساحل على وجه العموم.

// انتهى //

04:34ت م

0240



نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره التشادي إدريس ديبي ايتنو، الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على السكان.وتناول الرئيسان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها بوجه خاص والإشكاليات المرتبطة بالأمن والتنمية بمنطقة الساحل على وجه العموم.// انتهى //04:34ت م0240

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