السعودية اليوم / الجيش البوركيني يقبض على 47 إرهابيًا شمال غرب البلاد



واغادوغو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلنت قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو اليوم، أنها ألقت القبض على 47 إرهابيًا في محافظة كوسي شمال غرب البلاد.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع البوركينية، أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من مصادرة كميات كبيرة من العتاد والسلاح، في عملية نوعية نفذتها ضد الإرهابيين.

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04:11ت م

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