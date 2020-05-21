السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس يصل إلى 1045



تونس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 1045 إصابة مؤكدة بفيروس

وأضاف بيان للوزارة أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة اليوم بعد إجراء 1234 تحليلاً مخبرياً.

وأشار إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء بلغت 862 حالة، مقابل 47 حالة وفاة و 136 حالة لازالت حاملة للفيروس.

// انتهى //

03:36ت م

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تونس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 1045 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وذلك من ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.وأضاف بيان للوزارة أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة اليوم بعد إجراء 1234 تحليلاً مخبرياً.وأشار إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء بلغت 862 حالة، مقابل 47 حالة وفاة و 136 حالة لازالت حاملة للفيروس.// انتهى //03:36ت م0238

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