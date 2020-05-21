شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحظائر العشوائية من المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية، التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالعاصمة المقدسة، حملة على عدد من مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها.

وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم م. أحمد منشي، أن إدارة وحدات الذبح، التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، شكلت العديد من اللجان والفرق الميدانية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم هذه الخدمات وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين.