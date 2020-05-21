شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار مستقرة.. انتهاء الموسم الزراعي خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

قال مزارعون بالمنطقة الشرقية، إن الموسم الزراعي ينتهي مع نهاية مايو الجاري، وسيبدأ موسم المنتجات الصيفية، فيما ستختفي تماما جميع المنتجات الرئيسية، لتبدأ أسعار الطماطم في الارتفاع التدريجي، نظرا لقلة المعروض.

وقال علي مرزوق «مستثمر»، إن الموسم الزراعي بالمنطقة الشرقية مرتبط بنهاية منتج الطماطم، وإن نهاية إنتاج الطماطم سيكون بعد 10 أيام تقريبا، مشيرا إلى أن كميات الطماطم خلال الفترة الحالية كبيرة للغاية، سواء بالنسبة للصنف «المحمي» أو الخارجي.

وأوضح أن كميات الطماطم ستختفي بشكل تدريجي مع نهاية الأسبوع المقبل، ما يمهد الطريق أمام بدء الارتفاع التدريجي للأسعار، مضيفا إن الأسواق تبدأ في استقبال المنتجات الزراعية من مختلف مناطق المملكة بكميات كبيرة، بهدف تعويض الفجوة الحاصلة، جراء انتهاء الموسم الزراعي.

وأشار إلى أن أسواق الشرقية بدأت في استقبال بعض المنتجات من المناطق الأخرى، خلال الأسبوع الجاري، بيد أن الكميات سترتفع بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

بدوره، أوضح عبدالحكيم المحفوظ «مستثمر»، أن غالبية المزارع تبدأ في زراعة المنتجات الصيفية، مع بداية شهر مارس سنويا، لتبدأ في الإنتاج مع نهاية مايو تقريبا، مبينا أن إنتاج المنتجات الصيفية بدأ في التواجد في الأسواق بكميات قليلة، بيد أن غزارة الإنتاج ستكون بعد عيد الفطر المبارك.

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وأكد أن المزارعين يعمدون لزراعة المنتجات الصيفية «الفلفل، الشمام، الباميا، الباذنجان»، لاستمرار العمل، والاستفادة من هذه المنتجات في تغذية الأسواق المحلية بهذه الأنواع الزراعية، مشيرا إلى أن الموسم الزراعي بالمنطقة الشرقية يبدأ من أكتوبر إلى مايو سنويا.

وقال حسين مدن «مزارع»، إن أسعار المنتجات الرزاعية لا تزال مستقرة عند مستوياتها السعرية، منذ 10 أيام تقريبا، مستبعدا حدوث ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الجاري، مرجعا ذلك لوجود وفرة كبيرة في الإنتاج، ما يعزز ثبات الأسعار عند المستويات الحالية.

ولفت إلى أن مزارع الشرقية تؤدي دورا كبيرا في تغذية الأسواق بكافة الاحتياحات، من خلال كميات المنتجات التي تطرحها في الأسواق المركزية، مبينا أن أسعار الطماطم المحمي تتراوح بين 9- 13 ريالا للصندوق «5 كجم» بأسواق الجملة، إذ يقدر الإنتاج اليومي بنحو 40 ألف صندوق، فيما يتراوح سعر الطماطم «الخارجي» بين 4- 7 ريالات للصندوق، والإنتاج اليومي بنحو 35 ألف صندوق.

وأضاف إن سعر الخيار يصل إلى 4 ريالات للكرتون «2.5 كجم»، والكمية 9 آلاف كرتون، وسعر الباذنجان 10 ريالات للصندوق «5 كجم»، والكمية 9 آلاف صندوق، وسعر الكوسة 5 ريالات للصندوق «5 كجم»، والكمية 5 آلاف صندوق، وسعر المفلوف 10 ريالات للكرتون «10 كجم»، والكمية 2500 كرتون، وسعر الخس 12 ريالا للكرتون «10 كجم»، والكمية 500 كرتون، فيما سعر الفلفل البارد 8 ريالات للصندوق «4 كجم»، والكمية 12 ألف صندوق، والفلفل الحار بسعر 3 ريالات للصندوق «4 كجم»، والكمية 5 آلاف صندوق.