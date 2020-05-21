شكرا لقرائتكم خبر عن «مكالمات الفيديو» خففت آلامي والان نبدء بالتفاصيل

في مدينة خروننقن الهولندية، يشتاق المبتعث حسن حسين السادة لأهله وتراب وطنه، وهو يدرس «طب بشري» بجامعة هولندية منذ أكثر من عام، ويؤكد أنه اشتاق لوالديه وأهله وأصدقائه، ويشتاق إلى أوقات شهر رمضان المبارك في أرض الوطن، وتحديدًا مدينته صفوى.

وقال السادة: بدأت رحلتي في الابتعاث منذ رمضان الماضي، وكانت بداية صعبة موضحًا أنه كان لديه الكثير من الأعمال التي يتوجب عليه القيام بها للاستقرار بالمدينة، كالبحث عن السكن، وتسجيله بالمدينة كمقيم، وغيرها من الأعمال التي جعلته شهرًا شاقًا.

وأضاف السادة: في رمضان هذا العام «الآن»، بدأت بالتأقلم ولكن بالتأكيد أشتاق لتلك الطاولة التي تجمعني مع أفراد عائلتي، تلك الطاولة الممتلئة بشتى أنواع الطعام المرتبط بشهر رمضان المبارك والمنزل المتزين بزينة الشهر الفضيل.

وأشار السادة إلى تواصله مع عائلته بمكالمة الفيديو بواسطة أحد برامج التواصل الاجتماعي، وبسبب بُعد المسافة بين أفراد العائلة عن بعضهم البعض في فترة الجائحة، فبدأنا بعادة جديدة وهي عمل مكالمة فيديو جماعي لكي نتواصل جميعًا، فأنا دائمًا ألتمس دعم عائلتي لي، وبشكل فردي ومستمر أقوم بتسجيل تسجيلات صوتية لوالدي العزيز الذي يرغب دومًا في معرفة مستجدات دراستي وبعثتي بالتفصيل.

وأبان السادة: بداية رحلة الابتعاث تعتبر نقطة مفصلية في حياة الطالب المبتعث، فالشوق والحنين، يكون شديدًا للوطن، لأن حياة الابتعاث يتواجد فيها الاختلاف، عن العادات، وتكون فيها مسؤوليات عديدة وما زلت أشتاق لوطني العزيز فأنا أهوى الأرض التي تربيت فيها وقضيت فيها أيام طفولتي إلى أن كبرت.