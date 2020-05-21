شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج رقابي خلال العيد بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إن هذا البرنامج الرقابي يأتي ضمن جهود إدارة صحة البيئة بالبلدية في إحكام الرقابة العامة على كافة المنشآت الغذائية، حيث تم التركيز أيضًا على معامل الحلويات والشكولاتة، وذلك من منطلق حرص بلدية الخبر على سلامة الأغذية المتداولة في جميع المؤسسات الغذائية.
وذكر م. الزايدي أن إدارة صحة البيئة تركز على تطبيق مجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق الشروط الصحية، منها التأكد من الحفظ الجيد للغذاء بناءً على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع، والتأكد من حفظ الأغذية في درجات الحرارة الملائمة لها، سواء كانت مبردة أو ساخنة أو الأغذية الجاهزة للأكل، حيث يجب حفظها خارج حدود درجات الحرارة الخطرة. وأكد الزايدي على التزام بلدية الخبر بتوفير المستوى المضمون من الأمن الغذائي للجميع من خلال حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية والوقائية والاحترازية، وذلك بالشراكة الفاعلة مع كافة أفراد المجتمع.
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