شكرا لقرائتكم خبر عن صنع كعك العيد رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الفلسطينيون يستعدون لعيد الفطر في غزة، حيث تقوم النساء الفلسطينيات بصنع كعك تقليدي استعدادًا لعطلة عيد الفطر المقبلة، وسط مخاوف من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضًا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.