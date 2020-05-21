شكرا لقرائتكم خبر عن دفع الزكاة بـ «رابط إلكتروني» لـ 65 ألف مستفيد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، والذي ينطلق برعاية وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبتنسيق من مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية، الرابط https:/‏‏/‏‏zakati-east.org/‏‏ لتمكين المزكين من دفع الزكاة عن بُعد ويبلغ عدد المستفيدين حتى الآن أكثر من 11 ألف أسرة تضم 65 ألف فرد.

وقال المشرف العام على المركز وبرنامج زكاة الفطر الموحّد نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان: إن البرنامج يمكّن المزكين هذا العام من استقبال زكاة فطرهم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع الإلكترونية عن بُعد دعمًا للتباعد الاجتماعي، وأكد العفيصان أن البرنامج والجمعيات المشاركة به أوقفت الاستقبال العيني للزكاة حفاظًا على سلامة ووقاية الجميع: المزكي والمستحق، ويمكن للمزكي دفع مبلغ الزكاة وهو 20 ريالًا عن الفطر الواحد تُدفع عن الفرد الواحد بالأسرة من خلال القنوات والحسابات البنكية المخصصة لاستقبال زكاة الفطر، أو الدفع الإلكتروني المباشر أو الدفع بمقرات الأسواق المشاركة ببرنامج زكاة الفطر أو مقر الجمعيات المشاركة بالبرنامج هذا العام.

في حين قال المتحدث الرسمي لبرنامج زكاة الفطر الموحد فيصل المسند: إن هناك حسابات بنكية موحدة لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية يتم عبرها الإيداع النقدي لمن أراد أن يزكي عن بُعد عبر التحويل المباشر، حيث خصص البرنامج أرقام الحسابات لاستقبال زكاة الفطر من المزكين بقيمة 20 ريالًا للفطرة الواحدة، ويمكن التحويل المباشر للحساب عن بُعد من البيت وهي مصرف الراجحي SA9180000190608010131118 ومصرف الإنماء SA4415000999123778780007 وبنك البلاد SA8705000068288888808005 والبنك الأهلي SA8610000005211908040104 والبنك السعودي للاستثمار SA9265000000303307299001

داعيًا المواطنين والمقيمين للمسارعة في تقديم قيمة الزكاة لكي يسهل على البرنامج تنظيم الإخراج في الوقت المحدد.