شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «قوت» تدعم 168 أسرة والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت ذلك عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة د. فاطمة الملحم. وأضافت: إن هذه الحملة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة من منطلق دورها تجاه المجتمع، حيث استهدفت الحملة شرائح مختلفة خاصةً تلك الأسر المتعففة، وجزءًا من منسوبي القطاعات غير الحكومية وأسرهم المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم ذلك عن طريق توفير الاحتياجات الرمضانية والسلال الغذائية لتلك الأسر.
وذكرت د. الملحم أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الحملة بلغ ١٦٨ أسرة، واعتمدت الحملة في آلية تنفيذها على التطبيقات الإلكترونية.
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