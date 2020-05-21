شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «قوت» تدعم 168 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

قامت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والفريق التطوعي التابع لها «تدفق التطوعي» بإطلاق حملة مجتمعية بعنوان «قوت» لعامها الخامس على التوالي تحت شعار #خليها_علينا.

أوضحت ذلك عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة د. فاطمة الملحم. وأضافت: إن هذه الحملة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة من منطلق دورها تجاه المجتمع، حيث استهدفت الحملة شرائح مختلفة خاصةً تلك الأسر المتعففة، وجزءًا من منسوبي القطاعات غير الحكومية وأسرهم المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم ذلك عن طريق توفير الاحتياجات الرمضانية والسلال الغذائية لتلك الأسر.

وذكرت د. الملحم أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الحملة بلغ ١٦٨ أسرة، واعتمدت الحملة في آلية تنفيذها على التطبيقات الإلكترونية.