شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

مهنة بقيت صامدة حتى يومنا هذا وتنوعت طرق العمل بها، ولكن أدواتها بقيت كما هي منذ عقود من الزمان، إنها مهنة الفوال الموروث الشعبي القديم الذي لم يتغيّر سوى في الأيدي العاملة، وبعض التغييرات الطفيفة.

وحافظت على أصالتها في زمن اكتظت به المدن والأحياء بالمطاعم والوجبات السريعة المتنوعة، وفي كل مدينة تجد بعض الفوالين المشهورين طوال عقود من الزمن امتهنوا هذه المهنة وقدموها بشكل يحافظ على النظافة والأمانة، ويتهافت عليهم الزبائن من كل مكان، وفي شهر رمضان يبقى طبق الفول الوجبة الأساسية في كل سفرة لاحتوائه على فوائد غذائية متنوعة.