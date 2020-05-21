اخبار السعوديه

عادات زمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

مهنة بقيت صامدة حتى يومنا هذا وتنوعت طرق العمل بها، ولكن أدواتها بقيت كما هي منذ عقود من الزمان، إنها مهنة الفوال الموروث الشعبي القديم الذي لم يتغيّر سوى في الأيدي العاملة، وبعض التغييرات الطفيفة.

وحافظت على أصالتها في زمن اكتظت به المدن والأحياء بالمطاعم والوجبات السريعة المتنوعة، وفي كل مدينة تجد بعض الفوالين المشهورين طوال عقود من الزمن امتهنوا هذه المهنة وقدموها بشكل يحافظ على النظافة والأمانة، ويتهافت عليهم الزبائن من كل مكان، وفي شهر رمضان يبقى طبق الفول الوجبة الأساسية في كل سفرة لاحتوائه على فوائد غذائية متنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادات زمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا