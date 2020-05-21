شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تفتيش 13 ألف محل وإتلاف 16 طن مواد صلبة وسائلة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت جولات أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة الأسابيع الماضية عن تفتيش 13.163 محلًا، بواقع 2675 جولة خلال الأسبوع، و294 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم خلالها إتلاف 15.828 كيلو جرامًا من المواد الصلبة، و1109 لترات من المواد السائلة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تنفذها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس « كورونا » المستجد، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال التقرير الصادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة شؤون البلديات بالأمانة، والذي يهدف الى تطبيق الخطة الشاملة التي وضعتها الأمانة، وحصر ما تم إنجازه خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك، والتي نُفِّذت من قبل البلديات المرتبطة بالأمانة.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، أنه شارك في الجولات 68 مراقبًا صحيًا، و30 مراقب أسواق، و44 طبيبًا بيطريًا، بالإضافة لـ 11 مساعدًا للأطباء البيطريين.

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وأضاف شويل إن الأمانة أصدرت خلال ثلاثة أسابيع 217 شهادة صحية جديدة، وضبطت 108 شهادات صحية منتهية، فيما رصدت 1017 مخالفة، وأغلقت 106 محلات، كما تم تحصيل قيمة المخالفات والغرامات على تلك المخالفات، لافتًا الى أنه بلغ عدد الرخص المهنية الصادرة 97 رخصة، وضبط 574 رخصة مهنية منتهية، و17 رخصة مهنية ملغاة.

وفيما يخص المذبوحات في تلك الفترة قال شويل إنه بلغ 17.073 رأسًا من الضأن، و2245 رأسًا من الماعز، و1753 رأسًا من البقر، و1016 رأسًا من الإبل، فيما أعدم 1894 بشكل جزئي من المذبوحات، و97 رأسًا إعدامًا كُليًا.

ولفت إلى أن الأمانة استقبلت 420 بلاغًا عبر مركز البلاغات 940، تم مباشرتها، مُشدّدًا على أهمية تعاون الجميع مع الأمانة والبلديات في الإبلاغ عن أي مخالفة فيما يخص الخدمات البلدية ليتمكن المختصون بالأمانة والبلديات من حلها وإنهائها بشكل إيجابي لمصلحة المواطن والوطن.