شكرا لقرائتكم خبر عن «السلطة الحمراء».. حاضرة على الموائد والان نبدء بالتفاصيل
ويختلف عمل سلطة الشمندر من مطبخ إلى آخر، فطرق سلطة الشمندر متنوعة، فالبعض يصنع سلطة الشمندر بالجرجير، أو الشمندر بالنعناع، أو سلطة الشمندر بالذرة، والشمندر بالزبادي، وسلطة الشمندر بالملفوف، وسلطة الشمندر بالرمان.
وسلطة شمندر الرمان لها طابع خاص على مائدة الإفطار برمضان، وتبدأ بغسل حبات الشمندر جيدًا، ثم إزالة قشرته الخارجية، بعدها تبشر الشمندر وتحوله إلى شمندر ناعم جدًا شرائح صغيرة وهو الطبق الرئيسي حيث تضعه في صينية شفافة أو غير ذلك. وتقوم بتقطيع ورق البقدونس، كما يمكن إضافة الجزر المبشور، وبذلك تتعدد الألوان، ثم تضع عليها حبات من الذرة الحلوة، وحبات الرمان بكثافة، ثم تمزج هذه المكونات مع بعضها البعض مع الشمندر.
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