شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية الظهران وتيرة أعمالها الرقابية على المطاعم ومحلات الحلويات للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واستمرارًا لجهودها الاحترازية. كما قامت بلدية الظهران باستكمال غسيل وتعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب بحي الدانة الشمالية. يُذكر أن البلدية قد نفذت مؤخرًا جولات رقابية على محلات بيع المواد الغذائية والتموينية والهايبر ماركت بمدينة الظهران؛ للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية، وضمن الجولات التي تقوم بها في شهر رمضان المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.