شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شاحنة تعبر للمحافظات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 مايو 2020م إلى 19 مايو 2020م تحمل 1873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، و5000 كرتون تمور تزن 49 طنا، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن. وهذه المعونات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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