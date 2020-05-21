شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف لتر مطهرات لتعقيم المسجد الحرام يوميا والان نبدء بالتفاصيل

تواصل إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة موزعة على 4 ورديات. وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه 7 مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يوميا، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام 42 ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يوميا بمعدل 14 ألف لتر لكل وردية. وبين أنه يوجد 300 جهاز معقم لليد تتم تعبئتها ب 900 لتر يوميا بمعدل 300 لتر لكل وردية، ويتم استخدام 120 لترا من المعطرات يوميا على مدار اليوم بمعدل 40 لترا لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد 1500 لتر يوميا بمعدل 500 لتر لكل وردية. وأفد جابر ودعاني أن عدد لترات الماء المستخدمة 42 ألف لتر يوميا بمعدل 14 ألف لتر لكل وردية، وعدد لترات المنظفات 526 لترا يوميا بمعدل حوالي 175 لترا لكل وردية، فيما يبلغ عدد المعدات المستخدمة 26 معدة يوميا بمعدل 9 معدات لكل وردية، وعدد العمالة الإجمالي داخل الحرم 300 عامل بمعدل 100 عامل. وتحدث مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام عن عملية غسل المطاف والمكبرية، مبينا أن صحن المطاف يتم غسله بكامله ويتم غسل حجر إسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد الغسل، كما يتم غسل المكبرية الجنوبية حيث يتم غسل مصلى المكبرية بعدد 7 غسلات يوميا. وبين أنه يتم قبل الغسل رش المبيدات الصديقة للبيئة بعدد 21 لترا يوميا، ويتم فرش السجاد قبل كل صلاة ويتم تعقيمه وتعقيم سجادة الإمام بجهاز رش المعقم قبل وبعد الصلاة مباشرة، ويتم تغيير واستبدال السجاد يوميا.