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استجابات عاجلة لإمداد الماء والإصحاح البيئي بحجة وعدن

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وقدم المركز أول أمس في استجابة طارئة شاحنتين كبيرتين «صهاريج» إضافيتين لنقل وجلب المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي من الآبار إلى نقاط التوزيع في المديريات المستهدفة، إضافة إلى توزيع الدفعة الثانية من حقائب النظافة الشخصية والمتضمنة 600 حقيبة. ويهدف المشروع الذي انطلق في فبراير الماضي إلى تقديم الخدمات لـ 5,600 مستفيد من خلال ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي وإنشاء 600 نقطة توزيع مياه، وتقديم 1,600 حقيبة نظافة شخصية، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في مديريات محافظة عدن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يدًا بيد للتنمية. وينفذ المركز حاليًا في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان حملات رش للمبيدات الحشرية وتوفير حاويات القمامة والمستلزمات المتعلقة بالنظافة، وتوزيع العمالة على أماكن نطاق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لرفع المخلفات والنفايات من المديريتين ونقلها إلى مكب النفايات. وأوضحت رئيسة مؤسسة يدًا بيد للتنمية وردة السيد، أن المشروع يسير وفق الخطة المنفذة التي تهدف إلى تغطية مديريات محافظة عدن كافة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مديريات: صيرة، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر، والبريقة، كما أشادت بالدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم وإدارة أنشطة المشروع.

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