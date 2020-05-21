شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تسلم هدايا التمور والان نبدء بالتفاصيل
وسلمت الوزارة ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين في الأردن أمس جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية كمية من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي تواصل الوزارة توزيعها بمدن ومحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية. وتقوم جمعية بادري بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بتوزيع عدد من التمور الفاخرة ونسخ من القرآن الكريم على عدد من الأجهزة الأمنية والطبية تقديراً لجهودهم في مكافحة وباء كورونا.
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