شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات الثنائية مع أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وناقش الطرفان خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها سموه من الوزيرة الأسترالية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.