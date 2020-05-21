شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم السلال الرمضانية للمحتاجين في دول متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، توزيع السلال الرمضانية والتمور على المحتاجين في عدد من الدول والمواقع المتفرقة رغم الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا

الأردن

وزع المركز 3،524 سلة غذائية رمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. استفاد منها 17،620 فردا في محافظات: عمان، جرش، البلقاء، عجلون، مادبا، منها 90 سلة في عمان، و1،606 سلال في جرش و205 سلال في البلقاء، و216 سلة في عجلون، و1،407 سلال في مأدبا، استفاد من إجمالي السلال 17،620 فردا. وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

مرضى الثلاسيميا

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ودشن المركز مشروع توزيع 300 سلة غذائية تزن 22 طنا و200 كيلو غرام، لمرضى الثلاسيميا وأمراض خلايا الدم وأسرهم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1،800 فرد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وأعرب وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على هذه اللفتة الإنسانية التي ستخفف الضرر عن المصابين. وأوضح مدير البرامج والمشاريع في منظمة ائتلاف الخير للإغاثة صالح بامخشب، أنه سيتم تخصيص 250 سلة غذائية إضافية لأسر المرضى. حضر التدشين مدير عام مديرية المكلا، وممثل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، وفريق من المركز. ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

مأرب

ووزع المركز 3،125 كرتون تمور للأسر الأشد فقرا والنازحين من الجوف في محافظة مأرب، استفاد منها 2،125 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3،000 طن من التمور في اليمن.