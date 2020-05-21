شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشورى» تدرس أثر «كفالة» والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى اجتماعاً «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، وذلك بمشاركة مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز مضامين التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحث آثار جائحة كورونا على المنشآت المستفيدة من تسهيلات البرنامج ، ودوره في معالجة تعثر المنشآت في سداد التمويل، والتوجه لكفالة تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية.

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