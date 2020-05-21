تفاصيل قتل بنت سلمان بأمر ملكي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 21 مايو 2020 03:14 صباحاً - ‏6 ساعات مضت أخبار السعودية 7,243 زيارة

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نفذت وزارة الداخلية امس حكم القصاص بحق الجانبة نورا بنت سلمان بن سليمان الفايدي سعودية الجنسية لقتلها دلال بنت عبدالله بن سعيد الفايدي سعودية الجنسية.

اوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية ان الجانية اقدمت علي قتل المجني عليها وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ادت لوفاتها ثم سكبت عليها بنزين واشعلت النار فيها اثر خلاف حدث بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الامن من القبض علي الجانية واسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام اليها بارتكاب جريمتها واحالتها الي المحكمة الشرعية العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب اليها شرعاً والحكم عليها بالقتل قصاصاً وصدق الحكم من محمكة التمييز ومن مجلس القضاء الاعلي بهيئته الدائمة وصدر الامر السامي الكريم بانفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانية المذكورة.

وقد تم تنفيذ القصاص بحق الجانية المذكورة نورا بنت سلمان بنت سليمان الفايدي.