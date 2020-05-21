- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "احلق في بيتك" عبر تقديم هدية "عدة حلاقة" تهدف للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل والمشاركة بفرحة العيد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وتحقيقًا للهدف المنشود من منع الحلاقة في المحال كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة قامت بتسخير جميع الإمكانات لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، حيث أطلقت مبادرة احلق في بيتك، تستهدف المواطنين والمقيمين في منازلهم وكذلك المجمعات التجارية والأسواق، حيث سيتم توزع ألف عدة حلاقة في المرحلة الأولى في حاضرة الدمام، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، ومن ثم كل محافظة المنطقة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 01:56 AM
ابتداءً من صباح اليوم وتستهدف المواطنين والمقيمينأمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك"
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "احلق في بيتك" عبر تقديم هدية "عدة حلاقة" تهدف للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل والمشاركة بفرحة العيد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وتحقيقًا للهدف المنشود من منع الحلاقة في المحال كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة قامت بتسخير جميع الإمكانات لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، حيث أطلقت مبادرة احلق في بيتك، تستهدف المواطنين والمقيمين في منازلهم وكذلك المجمعات التجارية والأسواق، حيث سيتم توزع ألف عدة حلاقة في المرحلة الأولى في حاضرة الدمام، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، ومن ثم كل محافظة المنطقة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.
، أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.