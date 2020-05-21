، أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ابتداءً من صباح اليوم وتستهدف المواطنين والمقيمين

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "احلق في بيتك" عبر تقديم هدية "عدة حلاقة" تهدف للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل والمشاركة بفرحة العيد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وتحقيقًا للهدف المنشود من منع الحلاقة في المحال كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة قامت بتسخير جميع الإمكانات لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، حيث أطلقت مبادرة احلق في بيتك، تستهدف المواطنين والمقيمين في منازلهم وكذلك المجمعات التجارية والأسواق، حيث سيتم توزع ألف عدة حلاقة في المرحلة الأولى في حاضرة الدمام، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، ومن ثم كل محافظة المنطقة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.