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أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك"

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محمد بن مسعود - الدمام - ابتداءً من صباح اليوم وتستهدف المواطنين والمقيمين

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "احلق في بيتك" عبر تقديم هدية "عدة حلاقة" تهدف للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل والمشاركة بفرحة العيد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وتحقيقًا للهدف المنشود من منع الحلاقة في المحال كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس .

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة قامت بتسخير جميع الإمكانات لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، حيث أطلقت مبادرة احلق في بيتك، تستهدف المواطنين والمقيمين في منازلهم وكذلك المجمعات التجارية والأسواق، حيث سيتم توزع ألف عدة حلاقة في المرحلة الأولى في حاضرة الدمام، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، ومن ثم كل محافظة المنطقة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 01:56 AM

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ابتداءً من صباح اليوم وتستهدف المواطنين والمقيمين

أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "احلق في بيتك" عبر تقديم هدية "عدة حلاقة" تهدف للالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل والمشاركة بفرحة العيد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وتحقيقًا للهدف المنشود من منع الحلاقة في المحال كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة قامت بتسخير جميع الإمكانات لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، حيث أطلقت مبادرة احلق في بيتك، تستهدف المواطنين والمقيمين في منازلهم وكذلك المجمعات التجارية والأسواق، حيث سيتم توزع ألف عدة حلاقة في المرحلة الأولى في حاضرة الدمام، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، ومن ثم كل محافظة المنطقة؛ وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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، أمانة الشرقية تقدم هدية وتطلق مبادرة "احلق في بيتك" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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