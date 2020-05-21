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أغلق مراقبون من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات التابعة لأمانة محافظة جدة، محال للحوم بثلاثة هايبرات بالمحافظة، وذلك إثر حملة دهم قامت بها، وتمكنت خلالها من إتلاف ربع طن من اللحوم لعدم صلاحيتها.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة محافظة جدة تواصل تكثيف جهودها على الهايبرات للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحماية من انتشار العدوى، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة على تلك الأسواق.
وأضاف "الزهراني" أن المراقبين رصدوا مخالفات منها عدم وضع لوحات تبين نوع اللحوم، ووجود لحوم مجهولة المصدر، وعدم فصل اللحوم الطازجة عن المستوردة، كما تم إغلاق محال اللحوم لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية.
وأشار إلى حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 01:55 AM
في حملة دهم نفذها مراقبون من إدارة المسالخ وأسواق النفعإغلاق محال لحوم بـ 3 هايبرات بجدة لتصحيح وضعها
أغلق مراقبون من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات التابعة لأمانة محافظة جدة، محال للحوم بثلاثة هايبرات بالمحافظة، وذلك إثر حملة دهم قامت بها، وتمكنت خلالها من إتلاف ربع طن من اللحوم لعدم صلاحيتها.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة محافظة جدة تواصل تكثيف جهودها على الهايبرات للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحماية من انتشار العدوى، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان محافظة جدة، وكذلك الرقابة على تلك الأسواق.
وأضاف "الزهراني" أن المراقبين رصدوا مخالفات منها عدم وضع لوحات تبين نوع اللحوم، ووجود لحوم مجهولة المصدر، وعدم فصل اللحوم الطازجة عن المستوردة، كما تم إغلاق محال اللحوم لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية.
وأشار إلى حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.
، إغلاق محال لحوم بـ 3 هايبرات بجدة لتصحيح وضعها ،
المصدر : الخليج 365
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