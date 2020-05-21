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عدن - ياسمين التهامي - امرأة سعودية، أصبحت حديث السعوديين على كثير من صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، نظر لسيرتها التي خاضت الصعاب بعزم يُحتذى به، حيث تمكنت من تربية أبنائها الأربعة برغم كونها أرملة وحيدة، كما ساعدتهم في دراستهم.

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الملهمة السعودية التي تحدت الصعاب وأصحبت حديث الناس.. ما قصتها؟

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وعملت هذه المرأة، على تربية أبنائها، وفي نفس الوقت أكملت دراستها، حتى حصلت مؤخرًا على درجة الماجستير، والمرتبة الأولى على دفعة إدارة الأعمال.

وقد اختار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، السيدة "أميرة سحيم"، لتكون ملهمة في تحدي الصعاب وقهر المستحيل، وذلك ضمن برنامج "وجها في الحدث".

تزوجت "مريم سحيم" في عمر صغير، وانجبت أطفالها، مضيفة أن زوجها ساعدها في إكمال دراستها في المرحلة المتوسطة والثانوية.

دخل زوجها في غيبوبة على إثر حادث مروري، وظل على هذا الوضع لمدة عامين ثم توفي، ولم تستسلم للوضع الذى مرت به. بحسب تصريحاتها.