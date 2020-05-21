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عدن - ياسمين التهامي - تلقت شركة طيران الإمارات ضربة وصفت بـ "المدمرة"، بعد توقف الرحلات وتعليق السياحة، ما دفع الشركة لتسريح عمالة وإلغاء صفقة طيران عملاقة مع شركة إيرباص الأوروبية، بسبب استمرار جائحة كورونا.

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طيران الإمارات يتعرض لـ"ضربة مدمرة" والسلطات تتحرك بشكل مفاجئ

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وتجري حاليًا، طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم للرحلات الطويلة المدى، محادثات مع شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات بشأن ما إذا كانت ستتسلم آخر ما تبقى في طلبيتها لطائرات "إيه380" العملاقة.

يذكر أن شركة طيران الإمارات، المملوكة لحكومة دبي ثماني طائرات "إيه380"من المقرر تسليمها قبل أن تنهي إيرباص في العام المقبل برنامج أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقالت المصادر إن طيران الإمارات لم تعد تريد الحصول على الطائرات الثماني "إيه380"جميعها بسبب جائحة فيروس كورونا التي انهار على أثرها نشاط السفر الجوي والتي يتوقع القطاع أن التعافي منها قد يستغرق سنوات.

وفي وقت سابق، أفادت بلومبرغ، أن طيران الإمارات تجري محادثات لإلغاء خمس من الثماني طائرات "إيه380".

وأكدت متحدثة باسم طيران الإمارات أن الشركة تجري حوارًا عاديًا مع إيرباص فيما يتعلق بمتطلبات أسطولنا، لكنها قالت إنها لا تعقب على محادثات تجارية.

وبسؤاله عما إذا كانت إيرباص تجري محادثات مع طيران الإمارات بشأن مصير الطائرة، قال متحدث باسم إيرباص إنها في تواصل مع جميع زبائنها، لكن تلك التفاصيل تظل سرية إلى حين الإعلان عن أي اتفاقات.

وطيران الإمارات هي أكبر مشغل في العالم للطائرة "إيه380"، إذ يضم أسطولها 115 من الطائرة العملاقة، وكانت طلبت في وقت ما شراء ما إجماله 162 طائرة "إيه380"، لكنها قلصت العدد إلى 123 في 2019.