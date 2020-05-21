شكرا لقرائتكم خبر عن أول إعلان سعودي رسمي بشأن هلال شوال وعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ، وذلك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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أول إعلان سعودي رسمي بشأن هلال شوال وعيد الفطر المبارك

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ونص إعلان المحكمة العليا نص على "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ". وفقا لوكالة "واس" الرسمية.

وأبدت المحكمة رجاءها ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

يذكر أن توقعات الفلكيين، تشير إلى أن شهر رمضان سيكون متكملًا العام الحالي (30 يومًا)، على أن يكون الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.