شكرا لقرائتكم خبر عن بارقة أمل .. أطباء يمنيون يطلقون مبادرة لمواجهة كورونا بعنوان: ” أنا معك أنا طبيب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بارقة أمل جديرة بالاحترام، أطلق عدد من الأطباء اليمنيين مبادرة " أنا معك أنا طبيب " لمساعدة اليمنيين في مواجهة كورونا وذلك من خلال تقديم النصائح والرشد للمصابين وغير المصابين .

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وتقوم المبادرة التطوعية والخيرية الهادفة إلى مساعدة المرضى المصابين بكورونا كوفيد 19 في اليمن بإضافة أسماء أطباء بشكل مستمر ويومي نظرا لتزايد إعداد الأطباء المتطوعين .

وجاءت مبادرة أطباء اليمن ، أمس الأربعاء ، في ظل بيانات وتقارير محلية ودولية، تفيد بانتشار الوباء في محافظات يمنية عدة بينها العاصمة صنعاء.

هذا وقد تضمن المبادرة، أرقام أطباء في داخل اليمن وخارجها لتقديم المساعدة من خلال الهاتف وذلك على مدار ال 24 الساعة .