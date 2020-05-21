شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر عسكرية عليا لقوات الشرعية بمحيط زنجبار عاصمة أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت توجيهات عليا، الاربعاء، لقوات الجيش الوطني بمحافظة ابين تقضي بوقف أعمال القتال بانتظار ما ستسفر عنه مشاورات الرياض عقب وصول عيدروس الزبيدي الى السعودية.

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وبحسب مصادر ميدانية، فإن جبهات القتال في شرق وشمال شرق زنجبار، عاصمة محافظة أبين، جنوبي اليمن، تشهد حاليًا هدوءًا حذرًا بين قوات من جيش الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات.

وأوضحت أنه هذا الهدوء ناتج عن تدخل سعودي أدى إلى توقف لإطلاق النار بشكل شبه كامل في جميع المواقع العسكرية في محافظة أبين.

ووصل، مساء الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة ”عيدروس الزبيدي“ المقيم في أبو ظبي إلى العاصمة السعودية الرياض، للتشاور حول وقف العمليات العسكرية في أبين، وإمكانية إيجاد مخرج يتيح العودة لتنفيذ اتفاق الرياض.

ومنذ تسعة أيام، كانت أبين، تشهد معارك عنيفة، يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات الانتقالي، واسفرت عن تقدم ميداني كبير للجيش الشرعي، في مقابل خسائر فادحة تكبتدها مليشيات الانتقالي الموالية للإمارات.